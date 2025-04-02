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Адмирал — Трактор: во сколько начало четвёртого матча 1/8 финала плей-офф КХЛ 2024-2025, где смотреть прямую трансляцию

«Адмирал» — «Трактор»: во сколько начало матча плей-офф КХЛ, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 2 апреля, во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» пройдёт четвёртый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Адмирал» примет на своём льду челябинский «Трактор». Встреча начнётся в 12:30 мск. Счёт в серии — 2-1 в пользу клуба из Владивостока. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию игры. Матч можно будет посмотреть на тематических каналах «КХЛ» и «КХЛ Prime».

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
02 апреля 2025, среда. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прошедшем регулярном чемпионате «Трактор» одержал три победы в четырёх матчах с «Адмиралом». Челябинцы завершили регулярку на первом месте в таблице Восточной конференции КХЛ.

Следующие матчи в серии состоятся 4, 6*, 8* апреля.

* при необходимости.

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