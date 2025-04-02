Капитан «Металлурга» Яковлев сравнил тренировочные лагеря в НХЛ и КХЛ

Капитан «Металлурга» Егор Яковлев сравнил тренировочные лагеря в НХЛ и КХЛ. Напомним, защитник провёл сезон-2018/2019 в системе «Нью-Джерси Дэвилз».

— Насколько сильно отличается кэмп в НХЛ и КХЛ?

— Не могу сказать, что сильно. Но отличия есть, они в длительности и интенсивности тренировок. В НХЛ занятия менее длительны, но более интенсивны. В КХЛ тренировочный процесс более длительный, но менее интенсивный: общая тренировка длится около часа, — приводит слова Яковлева «Советский спорт».

В прошедшей регулярке Яковлев провёл 55 матчей, где набрал 7 (0+7) очков. В Кубке Гагарина — 2025 на счету Егора одна игра.