«Сейчас это мир Ови». Помощник генменеджера «Вашингтона» — о гонке Александра за рекордом

Бывший сотрудник скаутского отдела «Вашингтон Кэпиталз», а ныне помощник генерального менеджера столичного клуба Росс Махоуни рассказал о драфте Александра Овечкина в 2004 году и высказался о погоне российского капитана за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

«После драфта команда устроила приём для фанатов в отеле в Роли, и я помню, как стоял у двери, а Ови пожимал руки каждому фанату, который входил в комнату. Я подумал: «Вы, должно быть, шутите». Этот парень здоровается, пожимает руки и разговаривает со всеми. Это было впечатляюще.

Он пришёл с широкой улыбкой на лице. Были моменты, когда он пытался быть смешным, а иногда был смешным, и язык не был барьером. Он понимал гораздо больше, чем говорил, он учил английский, потому что знал, что приедет в лигу, и тренеры будут говорить на этом языке, так что у него был довольно хороший старт в этом.

Сейчас это мир Ови, и я его крошечная частичка. Алекс всегда любил эту игру, и он всё ещё любит её после всех этих лет. После любого гола он может просто сбить тебя с ног, потому что рад, что ты забил. Он был невероятным человеком в 2004 году и остаётся таковым и сегодня», — цитирует Махоуни сайт НХЛ.