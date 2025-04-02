Форвард «Автомобилиста» Мэйсек: не удивлён, что счёт в серии с «Ак Барсом» равный

Нападающий «Автомобилиста» Брукс Мэйсек прокомментировал ход серии Кубка Гагарина — 2025 с казанским «Ак Барсом» (2-2).

— У «Ак Барса» классная команда, мастеровитые игроки, умеющие забивать. Мы не должны давать им так много шансов, особенно в первом периоде. Это надо поправлять.

— Справедлив ли счёт 2:2 в серии?

— У меня было интервью после первого или второго матча, и я сказал, что это будет увлекательная серия. Я не удивлён, что счёт в ней равный.

— На чьей стороне инициатива сейчас?

— Не знаю, обе команды стараются, поэтому затрудняюсь сказать. У нас есть небольшое преимущество за счёт домашней площадки, но они играют хорошо, как и мы, — цитирует Мэйсека Metaratings.