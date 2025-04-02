Крикунов: с атакой СКА вообще не сравнится ни одно нападение в КХЛ

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов отметил сильные стороны команд в серии Кубка Гагарина — 2025 между московским «Динамо» и СКА (2-1).

«В первом матче СКА и «Динамо» играли очень хорошо. Атаковали много. Вратари одинаковые по уровню в обеих командах. Оборона посильнее у «Динамо», а атака — у СКА. С атакой СКА вообще не сравнится ни одно нападение в лиге. Самое интересное в этом противостоянии ещё впереди», — приводит слова Крикунова LiveResult.

В прошедшем регулярном чемпионате «Динамо» одержало пять побед в шести матчах со СКА. Бело-голубые завершили регулярку на втором месте в таблице Западной конференции КХЛ.

Следующие матчи в серии состоятся 2, 4, 6*, 8* апреля.

* при необходимости.