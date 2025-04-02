«Сибирь» — «Салават Юлаев»: онлайн-трансляция матча плей-офф КХЛ начнётся в 15:30 мск
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Сегодня, 2 апреля, в Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» пройдёт четвёртый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» примет на своём льду уфимский «Салават Юлаев». Встреча начнётся в 15:30 мск. Счёт в серии 2-1 в пользу «Салавата Юлаева». «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
02 апреля 2025, среда. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В прошедшем регулярном чемпионате уфимский «Салават Юлаев» одержал три победы в четырёх матчах с «Сибирью». Уфимцы завершили регулярку на втором месте в таблице Восточной конференции КХЛ.
Следующие матчи в серии состоятся 4, 6*, 8* апреля.
* при необходимости.
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