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Александр Овечкин: мой приоритет номер один — семья, не хоккей

Александр Овечкин: мой приоритет номер один — семья, не хоккей
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что его главный приоритет в жизни — семья и родные.

«Семья — это приоритет номер один. У меня есть вещи, о которых я должен думать. Не хоккей, а все эти мелочи. Есть ли у них еда? Как они себя чувствуют? Не болеют ли они? Как только там всё хорошо, ты чувствуешь себя намного счастливее», — приводит слова Овечкина The Athletic.

В текущем сезоне на счету российского форварда 38 заброшенных шайб и 27 результативных передач в 58 матчах. Всего за карьеру в НХЛ он принял участие в 1484 матчах, забив 891 гол и выполнив 724 результативных паса.

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