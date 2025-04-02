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Овечкин — второй по среднему количеству голов за игру в нынешнем сезоне, Капризов — третий

Овечкин — второй по среднему количеству голов за игру в нынешнем сезоне, Капризов — третий
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Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занимает второе место по среднему количеству голов за игру в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги. Показатель 39-летнего форварда составляет 0,66. Об этом сообщает портал Statmuse.

На первой строчке — немецкий форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль с показателем 0,74. Отметим, что третье место занимает российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов (0,62).

В текущем сезоне на счету российского форварда 38 заброшенных шайб и 27 результативных передач в 58 матчах. Всего за карьеру в НХЛ он принял участие в 1484 матчах, забив 891 гол и выполнив 724 результативных паса.

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