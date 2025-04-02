«Адмирал» забил второй гол в первом периоде после ошибки защитника «Трактора» Дэя

В эти минуты во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» проходит четвёртый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Адмирал» принимает на своём льду челябинский «Трактор». Идёт первый период, счёт 3:1 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию игры.

Вторую шайбу во встрече дальневосточный клуб забросил после ошибки защитника челябинского клуба Логана Дэя, который в своей зоне не заметил шайбу, после чего её подхватил Никита Сошников и переправил на пятак, где Аркадий Шестаков отправил снаряд в сетку.

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