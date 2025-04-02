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«Адмирал» забил второй гол в первом периоде после ошибки защитника «Трактора» Дэя

«Адмирал» забил второй гол в первом периоде после ошибки защитника «Трактора» Дэя
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В эти минуты во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» проходит четвёртый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Адмирал» принимает на своём льду челябинский «Трактор». Идёт первый период, счёт 3:1 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию игры.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
02 апреля 2025, среда. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Перерыв
3 : 1
Трактор
Челябинск
1:0 Шулак (Шестаков) – 07:42 (5x5)     2:0 Шестаков (Сошников) – 11:39 (5x5)     2:1 Дронов (Шабанов, Кадейкин) – 12:54 (5x4)     3:1 Муранов (Основин) – 15:25 (5x5)    

Вторую шайбу во встрече дальневосточный клуб забросил после ошибки защитника челябинского клуба Логана Дэя, который в своей зоне не заметил шайбу, после чего её подхватил Никита Сошников и переправил на пятак, где Аркадий Шестаков отправил снаряд в сетку.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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