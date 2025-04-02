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Защитник «Ак Барса»: по регулярке было видно, что «Авангард» — фаворит

Защитник «Ак Барса»: по регулярке было видно, что «Авангард» — фаворит
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Защитник «Ак Барса» Степан Терехов высказался о главных фаворитах в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина, упомянув игру омского «Авангарда».

— Следишь за другими сериями в плей-офф? Удивлён игрой «Адмирала», который ведёт в серии с Челябинском, откуда ты родом?
— Да, конечно, слежу. Сильно удивлён. Но это плей-офф, другая игра — и всё возможно.

— Кто-то ещё удивляет? Может быть, Омск?
— По регулярному чемпионату было видно, что «Авангард» — фавориты. Я думаю, они ещё дальше пройдут в плей-офф.

— Кого можно выделить в качестве тёмной лошадки в плей-офф, помимо Казани?
— «Локомотив», конечно, но это и так понятно. И «Авангард», — приводит слова Терехова Metaratings.

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