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Экс-игрок НХЛ высказался о противостоянии Овечкина и Кросби

Экс-игрок НХЛ высказался о противостоянии Овечкина и Кросби
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Бывший игрок НХЛ и автор подкаста Spittin' Chiclets Пол Биссоннетт высказался о противостоянии российкого капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и форварда «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.

«Я не думаю, что они испытывают враждебность друг к другу, как раньше. Не в плохом смысле. Это потому, что СМИ и все остальные сталкивали их друг с другом, типа, кто будет лучше, кто выиграет Кубок Стэнли, кто будет лучшим первым выбором на драфте и всё такое», — заявил Биссоннетт в подкасте Spittin' Chiclets.

В текущем сезоне на счету российского форварда 38 заброшенных шайб и 27 результативных передач в 58 матчах. Всего за карьеру в НХЛ он принял участие в 1484 матчах, забив 891 гол и выполнив 724 результативных паса.

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