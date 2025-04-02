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Крикунов: у «Сибири» и до проигрыша 0:7 не было шансов с «Салаватом Юлаевым»

Крикунов: у «Сибири» и до проигрыша 0:7 не было шансов с «Салаватом Юлаевым»
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов заявил, что не видит шансов у «Сибири» одержать победу в серии Кубка Гагарина с «Салаватом Юлаевым» (1-2).

«У «Сибири» и до проигрыша 0:7 «Салавату» не было шансов. Как бы хорошо Новосибирск не играл, он всё равно аутсайдер в противостоянии с Уфой. Состав другой по уровню. Всем находящимся внизу турнирной таблицы в регулярке не хватает денег», – приводит слова Крикунова LiveResult.

В прошедшем регулярном чемпионате уфимский «Салават Юлаев» одержал три победы в четырёх матчах с «Сибирью». Уфимцы завершили регулярку на втором месте в таблице Восточной конференции КХЛ.

Следующие матчи в серии состоятся 2, 4, 6*, 8* апреля.

* при необходимости.

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