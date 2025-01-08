«Трактор» одержал волевую победу над «Адмиралом» и сравнял счёт в серии плей-офф

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл четвёртый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Адмирал» принимал на своём льду челябинский «Трактор». Встреча закончилась победой гостей со счётом 7:3. Счёт в серии равный — 2-2.
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На восьмой минуте первого периода Либор Шулак открыл счёт во встрече. На 12-й минуте периода Аркадий Шестаков удвоил преимущество хозяев. На 13-й минуте периода Григорий Дронов забросил первую шайбу гостей в игре. На 16-й минуте периода Иван Муранов сделал счёт 3:1.
На 36-й секунде второго периода Максим Шабанов сократил отставание гостей до минимума. На восьмой минуте периода Чарльз Робинсон сделал счёт 3:3. На 15-й минуте периода Артём Блажиевский впервые во встрече вывел «Трактор» вперёд. На 19-й минуте периода Андрей Светлаков сделал счёт 5:3.
На 37-й секунде третьей двадцатиминутки Максим Шабанов забросил шестую шайбу гостей в игре, оформив дубль. В конце матча Владимир Ткачёв установил окончательный счёт.
Следующие игры в серии состоятся 4, 6, 8* апреля.
* при необходимости.
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