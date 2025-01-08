Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Адмирал — Трактор, результат четвёртого матча 2 апреля 2025, счет 3:7, плей-офф КХЛ 2024-2025 (1/8 финала, Кубок Гагарина)

«Трактор» одержал волевую победу над «Адмиралом» и сравнял счёт в серии плей-офф
Аудио-версия:
Комментарии

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл четвёртый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Адмирал» принимал на своём льду челябинский «Трактор». Встреча закончилась победой гостей со счётом 7:3. Счёт в серии равный — 2-2.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
02 апреля 2025, среда. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
3 : 7
Трактор
Челябинск
1:0 Шулак (Шестаков) – 07:42 (5x5)     2:0 Шестаков (Сошников, Петухов) – 11:39 (5x5)     2:1 Дронов (Шабанов, Кадейкин) – 12:54 (5x4)     3:1 Муранов (Основин) – 15:25 (5x5)     3:2 Шабанов (Ткачёв, Кэмпфер) – 20:36 (4x4)     3:3 Робинсон (Глотов, Дронов) – 27:00 (5x5)     3:4 Блажиевский (Шабанов, Глотов) – 34:25 (5x5)     3:5 Светлаков (Дер-Аргучинцев, Кэмпфер) – 38:39 (5x4)     3:6 Шабанов (Кэмпфер) – 40:37 (5x5)     3:7 Ткачёв (Шабанов, Дронов) – 59:06 (5x4)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На восьмой минуте первого периода Либор Шулак открыл счёт во встрече. На 12-й минуте периода Аркадий Шестаков удвоил преимущество хозяев. На 13-й минуте периода Григорий Дронов забросил первую шайбу гостей в игре. На 16-й минуте периода Иван Муранов сделал счёт 3:1.

На 36-й секунде второго периода Максим Шабанов сократил отставание гостей до минимума. На восьмой минуте периода Чарльз Робинсон сделал счёт 3:3. На 15-й минуте периода Артём Блажиевский впервые во встрече вывел «Трактор» вперёд. На 19-й минуте периода Андрей Светлаков сделал счёт 5:3.

На 37-й секунде третьей двадцатиминутки Максим Шабанов забросил шестую шайбу гостей в игре, оформив дубль. В конце матча Владимир Ткачёв установил окончательный счёт.

Следующие игры в серии состоятся 4, 6, 8* апреля.

* при необходимости.

Календарь плей-офф КХЛ
Сетка плей-офф КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android