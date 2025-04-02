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Капитан «Металлурга» Яковлев рассказал, как использовал свой первый большой гонорар

Капитан «Металлурга» Яковлев рассказал, как использовал свой первый большой гонорар
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Защитник и капитан «Металлурга» Егор Яковлев рассказал о распределении дел в графике и раскрыл, как использовал свой первый большой гонорар.

«У спортсменов всегда достаточно чёткий тайм-менеджмент. Нас этому с детства учат, иначе мы бы ничего не успевали. Как распоряжаюсь финансами? На первый свой большой гонорар я начал откладывать на квартиру и купил её. Сейчас стараюсь вкладывать в собственное развитие и инвестиции», — приводит слова Яковлева «Советский спорт».

Напомним, в прошедшей регулярке Яковлев провёл 55 матчей, где набрал 7 (0+7) очков. В Кубке Гагарина — 2025 на счету Егора одна игра.

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