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Главный тренер «Трактора» прокомментировал крупную победу в матче с «Адмиралом»

Главный тренер «Трактора» прокомментировал крупную победу в матче с «Адмиралом»
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Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал крупную победу в матче серии Кубка Гагарина с «Адмиралом» (7:3, 2-2).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
02 апреля 2025, среда. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
3 : 7
Трактор
Челябинск
1:0 Шулак (Шестаков) – 07:42 (5x5)     2:0 Шестаков (Сошников, Петухов) – 11:39 (5x5)     2:1 Дронов (Шабанов, Кадейкин) – 12:54 (5x4)     3:1 Муранов (Основин) – 15:25 (5x5)     3:2 Шабанов (Ткачёв, Кэмпфер) – 20:36 (4x4)     3:3 Робинсон (Глотов, Дронов) – 27:00 (5x5)     3:4 Блажиевский (Шабанов, Глотов) – 34:25 (5x5)     3:5 Светлаков (Дер-Аргучинцев, Кэмпфер) – 38:39 (5x4)     3:6 Шабанов (Кэмпфер) – 40:37 (5x5)     3:7 Ткачёв (Шабанов, Дронов) – 59:06 (5x4)    

— Большая победа. 2-2 в серии. Время отдохнуть и готовиться к следующему матчу.

— Что скажете о Блажиевском и других защитниках?
— Он здорово играет. Его первостепенная задача — игра в защите и в меньшинстве. Теперь он добавляет к этому и голы и поддерживает атаки, это прекрасно. Благодаря его шайбе мы повели в счёте, а ещё он забил победный гол в овертайме второго матча. У нас много ребят, которые играли нерегулярно по разным причинам. Сейчас они возвращаются на прежний уровень.

— С чем связываете тот факт, что в первом периоде ваша команда уступала? И готова ли команда к возвращению во Владивосток?
— В наш план не входят поражения в первых периодах, это точно. Кто мог сказать после первого периода, что мы забьём семь голов? Был счёт 1:3, а стал 7:3. Не хотим проигрывать после первых периодов. Всё может измениться в момент.

В плей-офф нет оправданий. Есть расписание — нам нужно быть готовыми. Команда отдохнувшая. У нас нет Кравцова, но команда отдохнувшая. Как только произойдёт стартовое вбрасывание, все будут готовы, — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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