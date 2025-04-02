Главный тренер «Трактора» высказался о результативных ошибках защитника Логана Дэя

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру после победы в матче серии Кубка Гагарина над «Адмиралом» (7:3, 2-2) высказался о результативных ошибках защитника челябинцев Логана Дэя.

— Что нужно сделать, чтобы Логан Дэй улучшил форму?

— Настрой Логана такой же, как у всех остальных. Он здесь, чтобы биться и побеждать. Сегодня было 10 голов. Это игра ошибок. Он недооценил скорость шайбы. Мы ожидаем многого от всех игроков, не только от Логана. Он боец, это хороший игрок для нашей команды. Он первый, кто хочет играть лучше. И он будет. В плей-офф вещи не всегда происходят так, как вы этого хотите. Дорога к победам тернистая для всех команд. Я на 100% уверен в Логане. Его предыдущие успехи в плей-офф впечатляют, два Кубка Колдера подряд. В АХЛ сложно побеждать, как и в КХЛ.

Вы хотите поговорить со мной о других защитниках? Телегин, Коромыслов, Блажиевский, Кэмпфер, Дронов — все наши защитники здорово сыграли, особенно в меньшинстве.

— Считаете ли вы, что выиграть серию будет сложнее, чем золото МЧМ с Канадой?

— Это абсолютно разные вещи. Это мой 11-й год в профессиональном хоккее. На МЧМ у меня было самое большое давление в карьере. Мы играли в Торонто и в Монреале. Мы были пять лет без золота и победили. Тогда на нас было много давления, но мы победили. А теперь я без волос на голове.

— Есть ли опасения, что можете повторить судьбу «Салавата» во Владивостоке?

— Я тренировал 25 лет, и я переживаю все 25 лет. Я всегда нервничаю — первый или последний матч сезона. Внутри всё нервно. Но как только начинается игра, всё проходит.

— Второй период был близким к идеалу?

— Мне нужно пересмотреть его. С точки зрения голов — да, здорово. Но идеально ли? Мне не нравится это слово. Может быть. Мы сделали много хороших вещей, но ничего не идеально, — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.