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Тамбиев: рецепт, как обыграть «Трактор», у меня есть. Надо уметь правильно применить

Тамбиев: рецепт, как обыграть «Трактор», у меня есть. Надо уметь правильно применить
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение в четвёртом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина с «Трактором» (3:7, 2-2).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
02 апреля 2025, среда. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
3 : 7
Трактор
Челябинск
1:0 Шулак (Шестаков) – 07:42 (5x5)     2:0 Шестаков (Сошников, Петухов) – 11:39 (5x5)     2:1 Дронов (Шабанов, Кадейкин) – 12:54 (5x4)     3:1 Муранов (Основин) – 15:25 (5x5)     3:2 Шабанов (Ткачёв, Кэмпфер) – 20:36 (4x4)     3:3 Робинсон (Глотов, Дронов) – 27:00 (5x5)     3:4 Блажиевский (Шабанов, Глотов) – 34:25 (5x5)     3:5 Светлаков (Дер-Аргучинцев, Кэмпфер) – 38:39 (5x4)     3:6 Шабанов (Кэмпфер) – 40:37 (5x5)     3:7 Ткачёв (Шабанов, Дронов) – 59:06 (5x4)    

– Как направить ребят, чтобы их психологически не трясло?
– А их трясло? Это не волнение, нет. Третья шайба – два в три играем, подбор берут игроки «Трактора». Это концентрация. Плей-офф, не могу всё говорить. Схема нарушилась. Четвёртый матч, куда тут волноваться? Цена ошибки, цена удаления, подбора, единоборств. Не в волнении дело. Может, где-то усталость. Но не волнение точно. Это плей-офф, 68 игр позади, играем одним и тем же составом. Они всё знают, выполнять надо. Но это легко сказать – выполнять все 60 минут. Хватило на 20 минут сегодня, а надо 60. Тогда будет положительный результат. Рецепт, как выиграть, у меня есть. Рецепта мало, надо уметь его применить правильно. Вот в чём вопрос, – передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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