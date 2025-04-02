Тамбиев: рецепт, как обыграть «Трактор», у меня есть. Надо уметь правильно применить

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение в четвёртом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина с «Трактором» (3:7, 2-2).
– Как направить ребят, чтобы их психологически не трясло?
– А их трясло? Это не волнение, нет. Третья шайба – два в три играем, подбор берут игроки «Трактора». Это концентрация. Плей-офф, не могу всё говорить. Схема нарушилась. Четвёртый матч, куда тут волноваться? Цена ошибки, цена удаления, подбора, единоборств. Не в волнении дело. Может, где-то усталость. Но не волнение точно. Это плей-офф, 68 игр позади, играем одним и тем же составом. Они всё знают, выполнять надо. Но это легко сказать – выполнять все 60 минут. Хватило на 20 минут сегодня, а надо 60. Тогда будет положительный результат. Рецепт, как выиграть, у меня есть. Рецепта мало, надо уметь его применить правильно. Вот в чём вопрос, – передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
- 2 апреля 2025
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