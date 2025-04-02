Бывший защитник СКА назвал преимущество петербургской команды перед «Динамо»

Бывший защитник СКА Кирилл Сафронов оценил победу СКА в третьем матче серии с московским «Динамо» (5:3) и отметил, что эмоции игроков петербургского клуба могут дать им преимущество.

«СКА сыграл эмоционально. Было много стычек. И вот мне кажется, что как раз таки тут СКА может зацепиться за эту эмоциональную игру, потому что было такое ощущение, «Динамо» – более спокойная команда, а у СКА больше эмоций: у главного тренера, у команды, у игроков. И в этом у армейцев может быть преимущество. Эти эмоции заводят команду и придают больше энергии. Поэтому СКА надо зацепиться за эту игру, ещё подкорректировать игру в защите, поменьше удалений, и играть так же эмоционально и результативно», — приводит слова Сафронова Vprognoze.ru.

Четвёртый матч серии состоится сегодня, 2 апреля, в Санкт-Петербурге. Начало матча — в 19:30 мск.