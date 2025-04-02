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Главный тренер «Адмирала» высказался о поражении в четвёртом матче серии с «Трактором»

Главный тренер «Адмирала» высказался о поражении в четвёртом матче серии с «Трактором»
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение в четвёртом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина с «Трактором» (3:7, 2-2).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
02 апреля 2025, среда. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
3 : 7
Трактор
Челябинск
1:0 Шулак (Шестаков) – 07:42 (5x5)     2:0 Шестаков (Сошников, Петухов) – 11:39 (5x5)     2:1 Дронов (Шабанов, Кадейкин) – 12:54 (5x4)     3:1 Муранов (Основин) – 15:25 (5x5)     3:2 Шабанов (Ткачёв, Кэмпфер) – 20:36 (4x4)     3:3 Робинсон (Глотов, Дронов) – 27:00 (5x5)     3:4 Блажиевский (Шабанов, Глотов) – 34:25 (5x5)     3:5 Светлаков (Дер-Аргучинцев, Кэмпфер) – 38:39 (5x4)     3:6 Шабанов (Кэмпфер) – 40:37 (5x5)     3:7 Ткачёв (Шабанов, Дронов) – 59:06 (5x4)    

– Хороший первый период. К сожалению, нас хватило только на него. Эмоции, эмоции. К сожалению, немного не туда эмоции. Много удалений. Из-за этого такой вылился результат. Время на переживания нет. Забыли, готовимся дальше.

– С чем связана частая потеря преимущества в две шайбы?
– Сложно сказать. Вопрос правильный. Где-то ведём, теряем концентрацию, начинаем удаляться, пропускаем. Инициатива переходит к сопернику, потом сложно собраться. Вопрос выполнения и психологии. Возвращаться в игру сложнее. Теряются нити игры, всё взаимосвязано. Играют живые люди, тяжело предвидеть сценарий, – передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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