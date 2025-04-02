Главный тренер «Адмирала» высказался о поражении в четвёртом матче серии с «Трактором»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение в четвёртом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина с «Трактором» (3:7, 2-2).

– Хороший первый период. К сожалению, нас хватило только на него. Эмоции, эмоции. К сожалению, немного не туда эмоции. Много удалений. Из-за этого такой вылился результат. Время на переживания нет. Забыли, готовимся дальше.

– С чем связана частая потеря преимущества в две шайбы?

– Сложно сказать. Вопрос правильный. Где-то ведём, теряем концентрацию, начинаем удаляться, пропускаем. Инициатива переходит к сопернику, потом сложно собраться. Вопрос выполнения и психологии. Возвращаться в игру сложнее. Теряются нити игры, всё взаимосвязано. Играют живые люди, тяжело предвидеть сценарий, – передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.