В НХЛ отреагировали на слухи о запрете аккредитаций журналистам из РФ на игры «Вашингтона»

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли отреагировал на слухи о запрете аккредитаций журналистам из России на игры «Вашингтон Кэпиталз».

«Мы не даём аккредитации российским СМИ с марта 2022 года из-за российской спецоперации в Украине* (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ). Мы оцениваем, какие изменения, если таковые будут, будут внесены в эту политику, учитывая уникальные обстоятельства, связанные с погоней Алекса Овечкина за рекордом», — сказал Дэйли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Следующий матч «Вашингтон» проведёт в гостях с «Каролиной Харрикейнз». Встреча пройдёт в ночь на 3 апреля и начнётся в 2:00 мск.