Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В НХЛ отреагировали на слухи о запрете аккредитаций журналистам из РФ на игры «Вашингтона»

В НХЛ отреагировали на слухи о запрете аккредитаций журналистам из РФ на игры «Вашингтона»
Комментарии

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли отреагировал на слухи о запрете аккредитаций журналистам из России на игры «Вашингтон Кэпиталз».

«Мы не даём аккредитации российским СМИ с марта 2022 года из-за российской спецоперации в Украине* (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ). Мы оцениваем, какие изменения, если таковые будут, будут внесены в эту политику, учитывая уникальные обстоятельства, связанные с погоней Алекса Овечкина за рекордом», — сказал Дэйли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Следующий матч «Вашингтон» проведёт в гостях с «Каролиной Харрикейнз». Встреча пройдёт в ночь на 3 апреля и начнётся в 2:00 мск.

Материалы по теме
Уэйн, ты готов? Овечкин забросил 891-ю шайбу и установил крутой снайперский рекорд
Видео
Уэйн, ты готов? Овечкин забросил 891-ю шайбу и установил крутой снайперский рекорд
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android