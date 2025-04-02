Е. Яковлев: лимит на легионеров в КХЛ должен способствовать развитию российских игроков

Защитник и капитан «Металлурга» Егор Яковлев высказался о лимите на легионеров в Континентальной хоккейной лиге и заявил, что он не может быть схожим с ограничением на иностранных игроков в чемпионате России по футболу.

– Как относитесь к нынешнему лимиту на легионеров? Кто-то говорит, что пять – это много, а в чемпионате России по футболу вообще 13 иностранцев разрешено в заявке.

— Я считаю, что лимит на легионеров должен быть сбалансированным. Он должен способствовать развитию российских игроков, но при этом не снижать уровень конкуренции и зрелищности лиги. К тому же сравнивать хоккей и футбол в этом вопросе не совсем корректно. Это разные виды спорта, с разными традициями и особенностями развития, – цитирует Яковлева «Советский спорт».