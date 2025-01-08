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«Сибирь» второй раз подряд обыграла «Салават Юлаев» и сравняла счёт в серии

В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл четвёртый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» принимала на своём льду уфимский «Салават Юлаев». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 2:1. Счёт в серии стал равным — 2-2.

На 23-й минуте матча счёт открыл нападающий «Сибири» Павел Гоголев, которому ассистировал Артём Жуков. На 35-й минуте матча Тейлор Бек с передач Тревора Мёрфи и Энди Андреоффа удвоил преимущество новосибирцев, реализовав двойной численный перевес в формате «пять на три». В концовке матча при игре с пустыми воротами Александр Хмелевски размочил счёт.

Таким образом, «Сибирь» дважды подряд обыграла «Салават Юлаев» в Новосибирске. Пятый матч серии пройдёт в Уфе 4 апреля.