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Сибирь — Салават Юлаев, результат четвертого матча 2 апреля 2025, счет 2:1, плей-офф КХЛ 2024-2025 (1/8 финала, Кубок Гагарина)

«Сибирь» второй раз подряд обыграла «Салават Юлаев» и сравняла счёт в серии
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В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл четвёртый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» принимала на своём льду уфимский «Салават Юлаев». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 2:1. Счёт в серии стал равным — 2-2.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
02 апреля 2025, среда. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 1
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Гоголев (Жуков) – 22:06 (5x5)     2:0 Бек (Мёрфи, Андреофф) – 34:51 (5x3)     2:1 Хмелевски (Ливо, Ремпал) – 57:52 (6x5)    

На 23-й минуте матча счёт открыл нападающий «Сибири» Павел Гоголев, которому ассистировал Артём Жуков. На 35-й минуте матча Тейлор Бек с передач Тревора Мёрфи и Энди Андреоффа удвоил преимущество новосибирцев, реализовав двойной численный перевес в формате «пять на три». В концовке матча при игре с пустыми воротами Александр Хмелевски размочил счёт.

Таким образом, «Сибирь» дважды подряд обыграла «Салават Юлаев» в Новосибирске. Пятый матч серии пройдёт в Уфе 4 апреля.

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