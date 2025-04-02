Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев оценил заявление капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина о том, что он может вернуться в КХЛ после завершения контракта в НХЛ.

«Возвращение Овечкина в Россию и в наш чемпионат будет величайшим событием и ответом одной «великой» теннисистке. Александр прожил в США 20 лет, и он всё равно хочет вернуться в Россию, он любит и помнит свою родину, в отличие от Касаткиной.

А ей нужно следить за своим языком, исправиться и равняться на таких истинных патриотов, как Овечкин. Таким не совсем вменяемым спортсменкам, чтобы прийти в себя, нужно брать пример с Овечкина», – цитирует Васильева «ВсеПроСпорт».

Ранее 27-летняя теннисистка Дарья Касаткина сменила спортивное гражданство с российского на австралийское.