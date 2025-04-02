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Козлов — о поражении от «Сибири» в четвёртом матче: робко сыграли первые два периода

Козлов — о поражении от «Сибири» в четвёртом матче: робко сыграли первые два периода
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение в четвёртом матче серии с «Сибирью» (1:2). Уфимская команда проиграла оба матча в Новосибирске, счёт в серии стал равным — 2-2. Первые два матча в Уфе «Салават Юлаев» выиграл с общим счётом 15:2.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
02 апреля 2025, среда. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 1
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Гоголев (Жуков) – 22:06 (5x5)     2:0 Бек (Мёрфи, Андреофф) – 34:51 (5x3)     2:1 Хмелевски (Ливо, Ремпал) – 57:52 (6x5)    

«Плохо сыграли первые два периода, практически без шайбы, робко. Третий период нам в зачёт, завелись и контролировали шайбу. Знали, что не будет легко, «Сибирь» – боевитая команда», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Пятый матч серии пройдёт в Уфе 4 апреля. Встреча пройдёт на «Уфа-Арене» и начнётся в 17:00 мск.

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