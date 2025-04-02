Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Горняк-УГМК» забросил 12 шайб и установил рекорд результативности для матчей плей-офф ВХЛ

В Верхней Пышме на стадионе имени Александра Козицына прошёл пятый матч серии первого раунда плей-офф OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ — Кубка Чемпиона России между «Горняком-УГМК» и «Норильском». Хозяева одержали разгромную победу со счётом 12:1 и установили новый рекорд результативности ВХЛ в матчах плей-офф.

Ранее никто в истории ВХЛ не забрасывал в матчах плей-офф больше 10 шайб.

Все пары 1/8 финала:

1. «Металлург» (Новокузнецк) — 16. «Магнитка» (Магнитогорск);

2. «Динамо» (Санкт-Петербург) — 15. «Буран» (Воронеж);

3. «Рубин» (Тюмень) — 14. «СКА-Нева» (Санкт-Петербург);

4. «Горняк-УГМК» (Верхняя Пышма) — 13. ХК «Норильск» (Норильск);

5. «Химик» (Воскресенск) — 12. «Зауралье» (Курган);

6. «Югра» (Ханты-Мансийск) — 11. «Рязань-ВДВ» (Рязань);

7. «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород) — 10. «Звезда» (Москва);

8. «Челмет» (Челябинск) — 9. «Молот» (Пермь).