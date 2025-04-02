«Домашние победы сыграли с нами злую шутку». Козлов — о двух подряд поражениях «Салавата»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов заявил, что на команду повлияли две лёгкие разгромные победы в домашних матчах серии с «Сибирью» с общим счётом 15:2. После двух матчей в Новосибирске счёт в серии стал равным — 2-2.

– Глядя на игру ваших легионеров, казалось, что они не очень знают, что такое плей-офф.

– Думаю, домашние два матча, где мы забивали в большинстве, сыграли с нами злую шутку. Чтобы выигрывать в плей-офф, надо забивать «пять на пять».

– Нет ли опасений, что у игроков, которые в прошлых сезонах уступили в первом раунде, начнётся нервоз?

– Мы все должны пройти через этот нервоз, жизнь никогда не бывает простой и лёгкой. Трудности, которые мы не можем пройти, нам Господь не даёт. Мы должны через это пройти, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.