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«Домашние победы сыграли с нами злую шутку». Козлов — о двух подряд поражениях «Салавата»

«Домашние победы сыграли с нами злую шутку». Козлов — о двух подряд поражениях «Салавата»
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов заявил, что на команду повлияли две лёгкие разгромные победы в домашних матчах серии с «Сибирью» с общим счётом 15:2. После двух матчей в Новосибирске счёт в серии стал равным — 2-2.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
02 апреля 2025, среда. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 1
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Гоголев (Жуков) – 22:06 (5x5)     2:0 Бек (Мёрфи, Андреофф) – 34:51 (5x3)     2:1 Хмелевски (Ливо, Ремпал) – 57:52 (6x5)    

– Глядя на игру ваших легионеров, казалось, что они не очень знают, что такое плей-офф.
– Думаю, домашние два матча, где мы забивали в большинстве, сыграли с нами злую шутку. Чтобы выигрывать в плей-офф, надо забивать «пять на пять».

– Нет ли опасений, что у игроков, которые в прошлых сезонах уступили в первом раунде, начнётся нервоз?
– Мы все должны пройти через этот нервоз, жизнь никогда не бывает простой и лёгкой. Трудности, которые мы не можем пройти, нам Господь не даёт. Мы должны через это пройти, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

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