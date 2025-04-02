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Епанчинцев оценил победу «Сибири» в четвёртом матче серии с «Салаватом Юлаевым»

Епанчинцев оценил победу «Сибири» в четвёртом матче серии с «Салаватом Юлаевым»
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Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев оценил победу в четвёртом матче серии с «Салаватом Юлаевым» (2:1).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
02 апреля 2025, среда. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 1
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Гоголев (Жуков) – 22:06 (5x5)     2:0 Бек (Мёрфи, Андреофф) – 34:51 (5x3)     2:1 Хмелевски (Ливо, Ремпал) – 57:52 (6x5)    

«Сегодня было много выиграно ключевых микромоментов с нашей стороны. По движению переигрывали соперника, хорошая командная победа!

— При счёте 1:0 очень активно провели второй период, была мысль, что обязательно нужно забивать вторую шайбу?
— У нас второй период не всегда получается. Здесь порадовала команда, переиграли 15 против 7 по броскам, создавали хорошие моменты и забили. Радует, что прислушиваются и находят те моменты, которые можно улучшить. Мы прекрасно понимаем, что перед нами хороший и мастеровитый соперник, сбалансированная команда. Именно второй период был определяющий с нашей стороны. Неплохо сыграли и победили. Те моменты, которые отрабатывались в тренировочном процессе, сегодня получились, — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

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