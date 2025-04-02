Епанчинцев оценил победу «Сибири» в четвёртом матче серии с «Салаватом Юлаевым»

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев оценил победу в четвёртом матче серии с «Салаватом Юлаевым» (2:1).

«Сегодня было много выиграно ключевых микромоментов с нашей стороны. По движению переигрывали соперника, хорошая командная победа!

— При счёте 1:0 очень активно провели второй период, была мысль, что обязательно нужно забивать вторую шайбу?

— У нас второй период не всегда получается. Здесь порадовала команда, переиграли 15 против 7 по броскам, создавали хорошие моменты и забили. Радует, что прислушиваются и находят те моменты, которые можно улучшить. Мы прекрасно понимаем, что перед нами хороший и мастеровитый соперник, сбалансированная команда. Именно второй период был определяющий с нашей стороны. Неплохо сыграли и победили. Те моменты, которые отрабатывались в тренировочном процессе, сегодня получились, — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.