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«План Б у нас был». Епанчинцев — о несостоявшейся дисквалификации Мёрфи

«План Б у нас был». Епанчинцев — о несостоявшейся дисквалификации Мёрфи
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Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев высказался о том, что канадский защитник новосибирской команды Тревор Мёрфи избежал дисквалификации за большой штраф, полученный в третьем матче серии с «Салаватом Юлаевым». Игрок обороны был наказан пятиминутным удалением за удар клюшкой.

— Допускали дисквалификацию Мёрфи?
— Вчера из СДК пришла положительная информация, но план Б у нас был.

— Какую-то работу с ним проводили?
— Беседа была, конечно. Он профессионал и всё прекрасно понимает. Порадовало нас, что сегодня дисциплинированно сыграла вся команда, за исключением одного удаления, — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

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