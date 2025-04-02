«План Б у нас был». Епанчинцев — о несостоявшейся дисквалификации Мёрфи

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев высказался о том, что канадский защитник новосибирской команды Тревор Мёрфи избежал дисквалификации за большой штраф, полученный в третьем матче серии с «Салаватом Юлаевым». Игрок обороны был наказан пятиминутным удалением за удар клюшкой.

— Допускали дисквалификацию Мёрфи?

— Вчера из СДК пришла положительная информация, но план Б у нас был.

— Какую-то работу с ним проводили?

— Беседа была, конечно. Он профессионал и всё прекрасно понимает. Порадовало нас, что сегодня дисциплинированно сыграла вся команда, за исключением одного удаления, — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.