«До нас дошло». Форвард «Сибири» объяснил преображение команды в серии с «Салаватом»

Нападающий «Сибири» Никита Коротков объяснил преображение команды в серии с «Салаватом Юлаевым». Новосибирская команда выиграла оба домашних матча после двух разгромных поражений в Уфе.
— Как объясните такое преображение «Сибири»?
— До нас дошло, что мы можем играть в простой хоккей, который будет приносить результат. Нам не надо забивать 10 голов, можно забить одну-две и выиграть. Главное, хорошо сыграть в своей и средней зоне, выводить шайбу через борт, не отдавать лишние рискованные передачи через середину.
— Только после таких крупных поражений это можно было осознать?
— Трудный вопрос. Хорошо, что первая домашняя игра такой получилась. Вчера попытались с ребятами поговорить, посмотреть видео, чтобы все видели, что у нас получается, — передаёт слова Короткова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.
- 2 апреля 2025
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