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«До нас дошло». Форвард «Сибири» объяснил преображение команды в серии с «Салаватом»

«До нас дошло». Форвард «Сибири» объяснил преображение команды в серии с «Салаватом»
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Нападающий «Сибири» Никита Коротков объяснил преображение команды в серии с «Салаватом Юлаевым». Новосибирская команда выиграла оба домашних матча после двух разгромных поражений в Уфе.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
02 апреля 2025, среда. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 1
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Гоголев (Жуков) – 22:06 (5x5)     2:0 Бек (Мёрфи, Андреофф) – 34:51 (5x3)     2:1 Хмелевски (Ливо, Ремпал) – 57:52 (6x5)    

— Как объясните такое преображение «Сибири»?
— До нас дошло, что мы можем играть в простой хоккей, который будет приносить результат. Нам не надо забивать 10 голов, можно забить одну-две и выиграть. Главное, хорошо сыграть в своей и средней зоне, выводить шайбу через борт, не отдавать лишние рискованные передачи через середину.

— Только после таких крупных поражений это можно было осознать?
— Трудный вопрос. Хорошо, что первая домашняя игра такой получилась. Вчера попытались с ребятами поговорить, посмотреть видео, чтобы все видели, что у нас получается, — передаёт слова Короткова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

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