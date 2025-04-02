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Форвард «Сибири» Коротков рассказал, как удаётся сдерживать легионеров «Салавата Юлаева»

Форвард «Сибири» Коротков рассказал, как удаётся сдерживать легионеров «Салавата Юлаева»
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Нападающий «Сибири» Никита Коротков рассказал, как удаётся сдерживать легионеров «Салавата Юлаева». В двух матчах серии в Новосибирске уфимская команда смогла забросить лишь одну шайбу.

— Как удаётся сдерживать лидеров «Салавата Юлаева»?
— Консервативная игра, всё спокойно, держишь на вытянутой клюшке, не даёшь шансов стопроцентных. Главное, в скорости не проигрывать, — передаёт слова Короткова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Две первые игры серии завершились разгромными победами «Салавата Юлаева» с общим счётом 15:2. Следующие две встречи в Новосибирске остались за «Сибирью». Пятый матч пройдёт в Уфе 4 апреля.

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