Форвард «Сибири» Коротков рассказал, как удаётся сдерживать легионеров «Салавата Юлаева»

Нападающий «Сибири» Никита Коротков рассказал, как удаётся сдерживать легионеров «Салавата Юлаева». В двух матчах серии в Новосибирске уфимская команда смогла забросить лишь одну шайбу.

— Как удаётся сдерживать лидеров «Салавата Юлаева»?

— Консервативная игра, всё спокойно, держишь на вытянутой клюшке, не даёшь шансов стопроцентных. Главное, в скорости не проигрывать, — передаёт слова Короткова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Две первые игры серии завершились разгромными победами «Салавата Юлаева» с общим счётом 15:2. Следующие две встречи в Новосибирске остались за «Сибирью». Пятый матч пройдёт в Уфе 4 апреля.