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Вратарь СКА Заврагин был заменён после трёх пропущенных шайб от «Динамо» в 1-м периоде

Вратарь СКА Заврагин был заменён после трёх пропущенных шайб от «Динамо» в 1-м периоде
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В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» в эти минуты проходит четвёртый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором СКА принимает на своём льду московское «Динамо». Идёт второй период, счёт 3:1 в пользу гостей.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
02 апреля 2025, среда. 19:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
3-й период
2 : 3
Динамо М
Москва
1:0 Демидов (Кузнецов) – 01:45 (5x4)     1:1 Кудрявцев (Уил, Пакетт) – 11:44 (5x4)     1:2 Пакетт (Комтуа) – 15:25 (5x5)     1:3 Сергеев (Пыленков) – 18:39 (5x5)     2:3 Григоренко (Никишин) – 42:26 (5x5)    

Тренерский штаб СКА принял решение заменить стартового голкипера Егора Заврагина в перерыве после первого периода. На второй период ворота петербургского клуба вышел защищать Артемий Плешков. В первом периоде Заврагин пропустил три шайбы. Голы в составе «Динамо» забили Павел Кудрявцев, Седрик Пакетт и Артём Сергеев.

Напомним, текущий счёт в серии 2-1 в пользу «Динамо».

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