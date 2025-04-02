Вратарь СКА Заврагин был заменён после трёх пропущенных шайб от «Динамо» в 1-м периоде

В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» в эти минуты проходит четвёртый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором СКА принимает на своём льду московское «Динамо». Идёт второй период, счёт 3:1 в пользу гостей.

Тренерский штаб СКА принял решение заменить стартового голкипера Егора Заврагина в перерыве после первого периода. На второй период ворота петербургского клуба вышел защищать Артемий Плешков. В первом периоде Заврагин пропустил три шайбы. Голы в составе «Динамо» забили Павел Кудрявцев, Седрик Пакетт и Артём Сергеев.

Напомним, текущий счёт в серии 2-1 в пользу «Динамо».