На крыше здания в Вашингтоне установили каток с изображением Александра Овечкина

На крыше одного из зданий в районе Union Market в Вашингтоне установили каток с изображением капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и его партнёров по команде. Сообщается, что часть выручки с продажи билетов на каток пойдёт в благотворительный фонд по борьбе с раком.

Фото: «Вашингтон»

Фото: «Вашингтон»

Фото: «Вашингтон»

Район Union Market также является местом расположения фрески Овечкина в честь его погони за рекордом Уэйна Гретцки по голам. Граффити расположено на историческом здании и представляет собой коллажный дизайн, который отражает качества Александра Овечкина и отмечает его самые знаковые моменты на льду на протяжении всей его карьеры.