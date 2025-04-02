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Сидни Кросби приобрёл долю в швейцарской часовой компании Norqain

Сидни Кросби приобрёл долю в швейцарской часовой компании Norqain
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Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби приобрёл долю в швейцарской часовой компании Norqain, сообщает Forbes. Компания Norqain была основана в 2018 году.

«Обсуждения возобновились прошлым летом, переговоры прошли довольно быстро. Я могу сказать, что ему действительно понравился бренд. Я думаю, ключевым моментом для меня было то, что Сид сказал, что после завершения карьеры он мог бы представить себя в совете директоров или вовлечённым в Norqain. Он действительно хочет быть частью бизнеса», — цитирует основателя и генерального директора Norqain Бена Куффера Forbes.

Связи Кросби с Norqain идут через бывшего капитана швейцарской национальной сборной Марка Штрайта. В возрасте 39 лет защитник вместе с Кросби стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз» в 2017 году.

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