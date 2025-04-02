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«Каждый россиянин будет гордиться этим». Свечников — о грядущем рекорде Овечкина в НХЛ

«Каждый россиянин будет гордиться этим». Свечников — о грядущем рекорде Овечкина в НХЛ
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Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников заявил, что каждый россиянин будет гордиться рекордом капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по голам в НХЛ. Для установления исторического достижения Александру осталось забросить четыре шайбы. Следующий матч столичная команда проведёт с «Каролиной» в ночь на 3 апреля.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 апреля 2025, четверг. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мне как русскому парню особенно хотелось бы это увидеть. Это было бы то, о чём вы рассказываете своим детям. Может быть, если бы у него остался один гол, я бы хотел увидеть это вживую лично. Но не сегодня вечером, когда ему нужно забить четыре гола. Надеюсь, он сделает это не сегодня, а в следующей игре.

Я думаю, что всё русское сообщество, у нас в НХЛ всего около 60 игроков, все хотят это увидеть, и вы немного гордитесь этим, потому что Ови русский. Для нас особенно важно видеть, как он установит этот рекорд. Я думаю, каждый россиянин будет гордиться этим.

Очевидно, что дома, во всём мире, он, вероятно, самый известный хоккеист, и в детстве вы слышали только об Ови, Ови, Ови, «Ови забил» и всё такое. Вы всегда слышали об Ови, поэтому первая встреча с ним была своего рода сумасшедшим опытом для меня», — цитирует Свечникова пресс-служба НХЛ.

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