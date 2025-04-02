Форвард «Динамо» Уил получил большой штраф за удар клюшкой в пах Евгения Кузнецова

В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» в эти минуты проходит четвёртый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором СКА принимает на своём льду московское «Динамо». Идёт третий период, счёт 3:2 в пользу гостей.

В середине третьего периода нападающий «Динамо» Джордан Уил в борьбе перед воротами с форвардом СКА Евгением Кузнецовым нарушил правила. Канадец ударил клюшкой в пах Кузнецова. После видеопросмотра арбитры матча выписали Уилу большой пятиминутный штраф.

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