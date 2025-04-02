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Форвард «Динамо» Уил получил большой штраф за удар клюшкой в пах Евгения Кузнецова

Форвард «Динамо» Уил получил большой штраф за удар клюшкой в пах Евгения Кузнецова
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В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» в эти минуты проходит четвёртый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором СКА принимает на своём льду московское «Динамо». Идёт третий период, счёт 3:2 в пользу гостей.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
02 апреля 2025, среда. 19:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Перерыв
4 : 4
Динамо М
Москва
1:0 Демидов (Кузнецов) – 01:45 (5x4)     1:1 Кудрявцев (Уил, Пакетт) – 11:44 (5x4)     1:2 Пакетт (Комтуа) – 15:25 (5x5)     1:3 Сергеев (Пыленков) – 18:39 (5x5)     2:3 Григоренко (Никишин) – 42:26 (5x5)     2:4 Пакетт – 53:59 (en)     3:4 Акользин (Григоренко, Хайруллин) – 55:03 (5x5)     4:4 Хайруллин – 56:39 (5x5)    

В середине третьего периода нападающий «Динамо» Джордан Уил в борьбе перед воротами с форвардом СКА Евгением Кузнецовым нарушил правила. Канадец ударил клюшкой в пах Кузнецова. После видеопросмотра арбитры матча выписали Уилу большой пятиминутный штраф.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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