«Динамо» обыграло СКА во втором овертайме и повело в серии со счётом 3-1

В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» прошёл четвёртый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором СКА принимал на своём льду московское «Динамо». Встреча завершилась со счётом 5:4 в пользу гостей во втором овертайме.

На второй минуте матча счёт открыл нападающий СКА Иван Демидов с передачи Евгения Кузнецова. На этот гол «Динамо» ответило тремя заброшенными шайбами ещё до первого перерыва — отличились Павел Кудрявцев, Седрик Пакетт и Артём Сергеев. В третьем периоде Михаил Григоренко с передачи Александра Никишина сделал счёт 2:3. В середине третьего периода Джордан Уил получил большой пятиминутный штраф за удар в пах Евгения Кузнецова. Тренерский штаб СКА заменил вратаря шестым полевым, пустые ворота поразил форвард «Динамо» Пакетт, оформив дубль. Вскоре Павел Акользин вновь сократил отставание в счёте до минимума. Ещё через пару минут Марат Хайруллин сравнял счёт и перевёл матч в овертайм.

В дополнительное время Марат Хайруллин не реализовал буллит, назначенный за сдвиг ворот голкипером «Динамо» Максимом Моторыгиным. В конце первого овертайма хоккеисты СКА затолкали шайбу в ворота, которая не была засчитана после продолжительного видеопросмотра. Победу «Динамо» принёс гол Макса Комтуа на 92-й минуте.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Таким образом, счёт в серии стал 3-1 в пользу «Динамо». Пятый матч состоится в Москве 4 апреля.