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СКА — Динамо М, результат четвертого матча 2 апреля 2025, счет 4:5 ОТ, плей-офф КХЛ 2024-2025 (1/8 финала, Кубок Гагарина)

«Динамо» обыграло СКА во втором овертайме и повело в серии со счётом 3-1
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В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» прошёл четвёртый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором СКА принимал на своём льду московское «Динамо». Встреча завершилась со счётом 5:4 в пользу гостей во втором овертайме.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
02 апреля 2025, среда. 19:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 5
ОТ
Динамо М
Москва
1:0 Демидов (Кузнецов) – 01:45 (5x4)     1:1 Кудрявцев (Уил, Пакетт) – 11:44 (5x4)     1:2 Пакетт (Комтуа) – 15:25 (5x5)     1:3 Сергеев (Пыленков) – 18:39 (5x5)     2:3 Григоренко (Никишин) – 42:26 (5x5)     2:4 Пакетт – 53:59 (en)     3:4 Акользин (Григоренко, Хайруллин) – 55:03 (5x5)     4:4 Хайруллин – 56:39 (5x5)     4:5 Комтуа (Сикура, Пакетт) – 92:43 (5x5)    

На второй минуте матча счёт открыл нападающий СКА Иван Демидов с передачи Евгения Кузнецова. На этот гол «Динамо» ответило тремя заброшенными шайбами ещё до первого перерыва — отличились Павел Кудрявцев, Седрик Пакетт и Артём Сергеев. В третьем периоде Михаил Григоренко с передачи Александра Никишина сделал счёт 2:3. В середине третьего периода Джордан Уил получил большой пятиминутный штраф за удар в пах Евгения Кузнецова. Тренерский штаб СКА заменил вратаря шестым полевым, пустые ворота поразил форвард «Динамо» Пакетт, оформив дубль. Вскоре Павел Акользин вновь сократил отставание в счёте до минимума. Ещё через пару минут Марат Хайруллин сравнял счёт и перевёл матч в овертайм.

В дополнительное время Марат Хайруллин не реализовал буллит, назначенный за сдвиг ворот голкипером «Динамо» Максимом Моторыгиным. В конце первого овертайма хоккеисты СКА затолкали шайбу в ворота, которая не была засчитана после продолжительного видеопросмотра. Победу «Динамо» принёс гол Макса Комтуа на 92-й минуте.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Таким образом, счёт в серии стал 3-1 в пользу «Динамо». Пятый матч состоится в Москве 4 апреля.

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