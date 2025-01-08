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Торпедо — Локомотив, результат четвертого матча 2 апреля 2025, счет 1:2, плей-офф КХЛ 2024-2025 (1/8 финала, Кубок Гагарина)

«Локомотив» обыграл «Торпедо» в серии 4-0 и стал первым участником 1/4 финала плей-офф КХЛ
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В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл четвёртый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Торпедо» принимало на своём льду ярославский «Локомотив». Встреча закончилась победой ярославской команды со счётом 2:1. «Локомотив» завершил серию в свою пользу со счётом 4-0 и стал первым участником 1/4 финала Кубка Гагарина.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
02 апреля 2025, среда. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
Локомотив
Ярославль
0:1 А. Радулов (Гернат, Паник) – 24:02 (5x4)     0:2 Паник (Фрейз, Алексеев) – 28:39 (5x4)     1:2 Фирстов (Летунов, Гончарук) – 57:30 (5x5)    

На 25-й минуте голом в большинстве счёт открыл нападающий «Локомотива» Александр Радулов с передач Мартина Герната и Рихарда Паника. Через несколько минут ярославской команде вновь удалось реализовать большинство — отличился Рихард Паник, которому ассистировали Байрон Фрейз и Денис Алексеев. За две с половиной минуты до конца третьего периода Владислав Фирстов размочил счёт.

Следующий соперник «Локомотива» в плей-офф определится после завершения всех серий первого раунда. Напомним, со второго раунда в КХЛ проводится перекрёстный плей-офф, где команды Восточной конференции встречаются с командами Западной.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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