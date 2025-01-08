«Локомотив» обыграл «Торпедо» в серии 4-0 и стал первым участником 1/4 финала плей-офф КХЛ

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл четвёртый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Торпедо» принимало на своём льду ярославский «Локомотив». Встреча закончилась победой ярославской команды со счётом 2:1. «Локомотив» завершил серию в свою пользу со счётом 4-0 и стал первым участником 1/4 финала Кубка Гагарина.

На 25-й минуте голом в большинстве счёт открыл нападающий «Локомотива» Александр Радулов с передач Мартина Герната и Рихарда Паника. Через несколько минут ярославской команде вновь удалось реализовать большинство — отличился Рихард Паник, которому ассистировали Байрон Фрейз и Денис Алексеев. За две с половиной минуты до конца третьего периода Владислав Фирстов размочил счёт.

Следующий соперник «Локомотива» в плей-офф определится после завершения всех серий первого раунда. Напомним, со второго раунда в КХЛ проводится перекрёстный плей-офф, где команды Восточной конференции встречаются с командами Западной.

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