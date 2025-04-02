«Какая красота и драма!» Губерниев ярко оценил матч плей-офф КХЛ между СКА и «Динамо»
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев ярко оценил четвёртый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги между СКА и московским «Динамо». После третьего периода счёт 4:4, впереди овертайм. СКА удалось забросить две шайбы в последние пять минут матча и перевести его в дополнительное время. Команды будут играть серию овертаймов до первой заброшенной шайбы.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
02 апреля 2025, среда. 19:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Перерыв
4 : 4
ОТ
Динамо М
Москва
1:0 Демидов (Кузнецов) – 01:45 (5x4) 1:1 Кудрявцев (Уил, Пакетт) – 11:44 (5x4) 1:2 Пакетт (Комтуа) – 15:25 (5x5) 1:3 Сергеев (Пыленков) – 18:39 (5x5) 2:3 Григоренко (Никишин) – 42:26 (5x5) 2:4 Пакетт – 53:59 (en) 3:4 Акользин (Григоренко, Хайруллин) – 55:03 (5x5) 4:4 Хайруллин – 56:39 (5x5)
«Вот это хоккей! СКА — «Динамо»! Какая красота и драма! Что наша жизнь? Игра! Вы за кого болеете?» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Напомним, текущий счёт в серии 2-1 в пользу «Динамо». Пятый матч состоится в Москве 4 апреля.
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