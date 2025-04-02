«Какая красота и драма!» Губерниев ярко оценил матч плей-офф КХЛ между СКА и «Динамо»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев ярко оценил четвёртый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги между СКА и московским «Динамо». После третьего периода счёт 4:4, впереди овертайм. СКА удалось забросить две шайбы в последние пять минут матча и перевести его в дополнительное время. Команды будут играть серию овертаймов до первой заброшенной шайбы.

«Вот это хоккей! СКА — «Динамо»! Какая красота и драма! Что наша жизнь? Игра! Вы за кого болеете?» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, текущий счёт в серии 2-1 в пользу «Динамо». Пятый матч состоится в Москве 4 апреля.