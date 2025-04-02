Судьи не засчитали гол СКА в овертайме с «Динамо» после длительного просмотра

В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» в эти минуты проходит четвёртый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором СКА принимает на своём льду московское «Динамо». Идёт овертайм, счёт 4:4.

На 14-й минуте первого овертайма хоккеисты СКА затолкали шайбу за линию в сутолоке у ворот. Арбитры матча после длительного видеопросмотра отменили взятие ворот из-за воздействия на вратаря «Динамо» Максима Моторыгина со стороны нападающего СКА Михаила Воробьёва.

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