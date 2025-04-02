Четвёртый матч серии между СКА и московским «Динамо» перешёл во второй овертайм

В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» в эти минуты проходит четвёртый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором СКА принимает на своём льду московское «Динамо». Закончился первый овертайм, счёт 4:4.

Встреча могла закончиться в первом овертайме. На четвёртой минуте овертайма нападающий СКА Марат Хайруллин не реализовал буллит, назначенный за сдвиг ворот голкипером «Динамо» Максимом Моторыгиным. Московское «Динамо» не реализовало хорошие моменты при игре в большинстве. За несколько минут до конца овертайма гол СКА был отменён после длительного видеопросмотра из-за помехи вратарю.