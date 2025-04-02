Видео незабитого буллита Марата Хайруллина в первом овертайме с «Динамо»

В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» в эти минуты проходит четвёртый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором СКА принимает на своём льду московское «Динамо». Закончился первый овертайм, счёт 4:4.

На четвёртой минуте овертайма нападающий СКА Марат Хайруллин не реализовал буллит, назначенный за сдвиг ворот голкипером «Динамо» Максимом Моторыгиным. Форвард петербургского клуба мощно бросил, однако шайба прошла чуть выше ворот.

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