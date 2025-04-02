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Видео незабитого буллита Марата Хайруллина в первом овертайме с «Динамо»

Видео незабитого буллита Марата Хайруллина в первом овертайме с «Динамо»
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В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» в эти минуты проходит четвёртый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором СКА принимает на своём льду московское «Динамо». Закончился первый овертайм, счёт 4:4.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
02 апреля 2025, среда. 19:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Овертайм 2
4 : 5
ОТ
Динамо М
Москва
1:0 Демидов (Кузнецов) – 01:45 (5x4)     1:1 Кудрявцев (Уил, Пакетт) – 11:44 (5x4)     1:2 Пакетт (Комтуа) – 15:25 (5x5)     1:3 Сергеев (Пыленков) – 18:39 (5x5)     2:3 Григоренко (Никишин) – 42:26 (5x5)     2:4 Пакетт – 53:59 (en)     3:4 Акользин (Григоренко, Хайруллин) – 55:03 (5x5)     4:4 Хайруллин – 56:39 (5x5)     4:5 Комтуа – 92'    

На четвёртой минуте овертайма нападающий СКА Марат Хайруллин не реализовал буллит, назначенный за сдвиг ворот голкипером «Динамо» Максимом Моторыгиным. Форвард петербургского клуба мощно бросил, однако шайба прошла чуть выше ворот.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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