«Мы просто знали, как нужно играть с «Торпедо». Никитин — о победе «Локомотива» в серии

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвёл итоги серии первого раунда плей-офф с нижегородским «Торпедо», которая завершилась в четырёх матчах в пользу ярославского клуба.

— Несмотря на счёт в серии, все матчи были очень плотными. «Торпедо» доставило много проблем, благодарим их за это, потому что нужно уметь играть матчи на таких скоростях. У нас будет достаточно времени перезагрузиться и восстановиться, подготовиться к следующему сопернику.

— Можно сказать, что все матчи прошли под диктовку «Локомотива»?

— Это тонкая грань. Мы просто знали, как нужно играть против «Торпедо». Соперник заставил своей игрой в регулярке относиться к нему серьёзно. Когда все делают то, что договорились, то намного проще, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.