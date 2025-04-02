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«Мы просто знали, как нужно играть с «Торпедо». Никитин — о победе «Локомотива» в серии

«Мы просто знали, как нужно играть с «Торпедо». Никитин — о победе «Локомотива» в серии
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвёл итоги серии первого раунда плей-офф с нижегородским «Торпедо», которая завершилась в четырёх матчах в пользу ярославского клуба.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
02 апреля 2025, среда. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
Локомотив
Ярославль
0:1 А. Радулов (Гернат, Паник) – 24:02 (5x4)     0:2 Паник (Фрейз, Алексеев) – 28:39 (5x4)     1:2 Фирстов (Летунов, Гончарук) – 57:30 (5x5)    

— Несмотря на счёт в серии, все матчи были очень плотными. «Торпедо» доставило много проблем, благодарим их за это, потому что нужно уметь играть матчи на таких скоростях. У нас будет достаточно времени перезагрузиться и восстановиться, подготовиться к следующему сопернику.

— Можно сказать, что все матчи прошли под диктовку «Локомотива»?
— Это тонкая грань. Мы просто знали, как нужно играть против «Торпедо». Соперник заставил своей игрой в регулярке относиться к нему серьёзно. Когда все делают то, что договорились, то намного проще, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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