«Мы просто знали, как нужно играть с «Торпедо». Никитин — о победе «Локомотива» в серии

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвёл итоги серии первого раунда плей-офф с нижегородским «Торпедо», которая завершилась в четырёх матчах в пользу ярославского клуба.
— Несмотря на счёт в серии, все матчи были очень плотными. «Торпедо» доставило много проблем, благодарим их за это, потому что нужно уметь играть матчи на таких скоростях. У нас будет достаточно времени перезагрузиться и восстановиться, подготовиться к следующему сопернику.
— Можно сказать, что все матчи прошли под диктовку «Локомотива»?
— Это тонкая грань. Мы просто знали, как нужно играть против «Торпедо». Соперник заставил своей игрой в регулярке относиться к нему серьёзно. Когда все делают то, что договорились, то намного проще, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 2 апреля 2025
-
22:53
-
22:49
-
22:45
-
22:42
-
22:37
-
22:37
-
22:35
-
22:26
-
21:49
-
21:41
-
21:14
-
20:50
-
20:20
-
20:02
-
19:55
-
19:30
-
19:16
-
19:12
-
19:05
-
19:00
-
18:52
-
18:36
-
18:10
-
17:43
-
17:10
-
16:45
-
16:35
-
16:10
-
15:52
-
15:50
-
15:45
-
15:30
-
15:08
-
14:47
-
14:31