Никитин: «Локомотив» в серии с «Торпедо» не сыграл хорошо ни одну игру целиком

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин заявил, что в серии первого раунда с нижегородским «Торпедо» хоккеисты ярославской команды не сыграли хорошо ни одного матча целиком. Серия завершилась в четырёх матчах в пользу «Локомотива».
— В этой серии «Локомотив» сыграл на 100% своих возможностей?
— Мы говорим ребятам, что они даже не подозревают свой потенциал. Он раскрывается, когда ты живёшь сегодняшним днём. Наверное, мы в этой серии не сыграли хорошо ни одну игру целиком», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Следующий соперник «Локомотива» в плей-офф определится после завершения всех серий первого раунда. Напомним, со второго раунда в КХЛ проводится перекрёстный плей-офф, где команды Восточной конференции встречаются с командами Западной.
- 2 апреля 2025
-
22:53
-
22:49
-
22:45
-
22:42
-
22:37
-
22:37
-
22:35
-
22:26
-
21:49
-
21:41
-
21:14
-
20:50
-
20:20
-
20:02
-
19:55
-
19:30
-
19:16
-
19:12
-
19:05
-
19:00
-
18:52
-
18:36
-
18:10
-
17:43
-
17:10
-
16:45
-
16:35
-
16:10
-
15:52
-
15:50
-
15:45
-
15:30
-
15:08
-
14:47
-
14:31