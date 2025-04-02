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Никитин: «Локомотив» в серии с «Торпедо» не сыграл хорошо ни одну игру целиком

Никитин: «Локомотив» в серии с «Торпедо» не сыграл хорошо ни одну игру целиком
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин заявил, что в серии первого раунда с нижегородским «Торпедо» хоккеисты ярославской команды не сыграли хорошо ни одного матча целиком. Серия завершилась в четырёх матчах в пользу «Локомотива».

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
02 апреля 2025, среда. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
Локомотив
Ярославль
0:1 А. Радулов (Гернат, Паник) – 24:02 (5x4)     0:2 Паник (Фрейз, Алексеев) – 28:39 (5x4)     1:2 Фирстов (Летунов, Гончарук) – 57:30 (5x5)    

— В этой серии «Локомотив» сыграл на 100% своих возможностей?
— Мы говорим ребятам, что они даже не подозревают свой потенциал. Он раскрывается, когда ты живёшь сегодняшним днём. Наверное, мы в этой серии не сыграли хорошо ни одну игру целиком», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Следующий соперник «Локомотива» в плей-офф определится после завершения всех серий первого раунда. Напомним, со второго раунда в КХЛ проводится перекрёстный плей-офф, где команды Восточной конференции встречаются с командами Западной.

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