Никитин: «Локомотив» в серии с «Торпедо» не сыграл хорошо ни одну игру целиком

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин заявил, что в серии первого раунда с нижегородским «Торпедо» хоккеисты ярославской команды не сыграли хорошо ни одного матча целиком. Серия завершилась в четырёх матчах в пользу «Локомотива».

— В этой серии «Локомотив» сыграл на 100% своих возможностей?

— Мы говорим ребятам, что они даже не подозревают свой потенциал. Он раскрывается, когда ты живёшь сегодняшним днём. Наверное, мы в этой серии не сыграли хорошо ни одну игру целиком», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Следующий соперник «Локомотива» в плей-офф определится после завершения всех серий первого раунда. Напомним, со второго раунда в КХЛ проводится перекрёстный плей-офф, где команды Восточной конференции встречаются с командами Западной.