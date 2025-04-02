Никитин объяснил, зачем в «Локомотиве» поставили охрану у раздевалки в Нижнем Новгороде
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин объяснил, зачем в ярославском клубе поставили охрану возле раздевалки в Нижнем Новгороде.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
02 апреля 2025, среда. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
Локомотив
Ярославль
0:1 А. Радулов (Гернат, Паник) – 24:02 (5x4) 0:2 Паник (Фрейз, Алексеев) – 28:39 (5x4) 1:2 Фирстов (Летунов, Гончарук) – 57:30 (5x5)
— Почему огородили гостевую раздевалку «Локомотива» на арене в Нижнем Новгороде шторками и поставили охрану?
— Мне кажется, это просто связано с издержками старого стадиона. Вы же теперь переезжаете, да? Очень большой трафик посторонних людей, с улицы приносят грязь, точильщики не успевают лезвия точить. Это очень важный аспект в игре», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Серия завершилась победой ярославского «Локомотива» в четырёх матчах.
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