Никитин объяснил, зачем в «Локомотиве» поставили охрану у раздевалки в Нижнем Новгороде

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин объяснил, зачем в ярославском клубе поставили охрану возле раздевалки в Нижнем Новгороде.

— Почему огородили гостевую раздевалку «Локомотива» на арене в Нижнем Новгороде шторками и поставили охрану?

— Мне кажется, это просто связано с издержками старого стадиона. Вы же теперь переезжаете, да? Очень большой трафик посторонних людей, с улицы приносят грязь, точильщики не успевают лезвия точить. Это очень важный аспект в игре», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Серия завершилась победой ярославского «Локомотива» в четырёх матчах.