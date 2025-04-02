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Евгений Кузнецов покинул площадку в конце третьего периода и не выходил на лёд в овертайме матча СКА — Динамо

Евгений Кузнецов покинул площадку в конце третьего периода и не выходил на лёд в овертайме
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В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» в эти минуты проходит четвёртый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором СКА принимает на своём льду московское «Динамо». Идёт второй овертайм, счёт 4:4.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
02 апреля 2025, среда. 19:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Овертайм 2
4 : 5
ОТ
Динамо М
Москва
1:0 Демидов (Кузнецов) – 01:45 (5x4)     1:1 Кудрявцев (Уил, Пакетт) – 11:44 (5x4)     1:2 Пакетт (Комтуа) – 15:25 (5x5)     1:3 Сергеев (Пыленков) – 18:39 (5x5)     2:3 Григоренко (Никишин) – 42:26 (5x5)     2:4 Пакетт – 53:59 (en)     3:4 Акользин (Григоренко, Хайруллин) – 55:03 (5x5)     4:4 Хайруллин – 56:39 (5x5)     4:5 Комтуа – 92'    

Нападающий СКА Евгений Кузнецов получил травму и покинул площадку в конце третьего периода в сопровождении медицинского персонала команды. Звёздный форвард не принимал участия в первом овертайме и с тех пор на лёд не выходил. В середине третьего периода Кузнецов заработал на себе большой штраф. За удар клюшкой в пах пятиминутное удаление получил нападающий «Динамо» Джордан Уил. Неизвестно, связана ли эта травма с данным ударом.

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