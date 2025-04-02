Евгений Кузнецов покинул площадку в конце третьего периода и не выходил на лёд в овертайме

В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» в эти минуты проходит четвёртый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором СКА принимает на своём льду московское «Динамо». Идёт второй овертайм, счёт 4:4.

Нападающий СКА Евгений Кузнецов получил травму и покинул площадку в конце третьего периода в сопровождении медицинского персонала команды. Звёздный форвард не принимал участия в первом овертайме и с тех пор на лёд не выходил. В середине третьего периода Кузнецов заработал на себе большой штраф. За удар клюшкой в пах пятиминутное удаление получил нападающий «Динамо» Джордан Уил. Неизвестно, связана ли эта травма с данным ударом.