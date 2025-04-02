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Видео победного гола Макса Комтуа во втором овертайме четвёртого матча серии со СКА

В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» прошёл четвёртый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором СКА принимал на своём льду московское «Динамо». Встреча завершилась со счётом 5:4 в пользу гостей во втором овертайме.

Победный гол на 93-й минуте матча во втором овертайме забил нападающий «Динамо» Макс Комтуа. Форвард Дилан Сикура удачно поборолся за шайбу за воротами СКА, а голкипер армейцев Артемий Плешков оказался в полупозиции. Сикура отдал передачу Комтуа, который расстрелял практически пустые ворота армейцев и принёс бело-голубым третью победу в серии.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.