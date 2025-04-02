Видео победного гола Макса Комтуа во втором овертайме четвёртого матча серии со СКА
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В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» прошёл четвёртый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором СКА принимал на своём льду московское «Динамо». Встреча завершилась со счётом 5:4 в пользу гостей во втором овертайме.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
02 апреля 2025, среда. 19:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 5
ОТ
Динамо М
Москва
1:0 Демидов (Кузнецов) – 01:45 (5x4) 1:1 Кудрявцев (Уил, Пакетт) – 11:44 (5x4) 1:2 Пакетт (Комтуа) – 15:25 (5x5) 1:3 Сергеев (Пыленков) – 18:39 (5x5) 2:3 Григоренко (Никишин) – 42:26 (5x5) 2:4 Пакетт – 53:59 (en) 3:4 Акользин (Григоренко, Хайруллин) – 55:03 (5x5) 4:4 Хайруллин – 56:39 (5x5) 4:5 Комтуа (Сикура, Пакетт) – 92:43 (5x5)
Победный гол на 93-й минуте матча во втором овертайме забил нападающий «Динамо» Макс Комтуа. Форвард Дилан Сикура удачно поборолся за шайбу за воротами СКА, а голкипер армейцев Артемий Плешков оказался в полупозиции. Сикура отдал передачу Комтуа, который расстрелял практически пустые ворота армейцев и принёс бело-голубым третью победу в серии.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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