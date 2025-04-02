Результаты матчей плей-офф КХЛ — 2024/2025 на 2 апреля 2025 года
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2 апреля прошёл очередной игровой день первого раунда Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги. Состоялись четыре встречи: две в Западной конференции и две — в Восточной. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
02 апреля 2025, среда. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
3 : 7
Трактор
Челябинск
1:0 Шулак (Шестаков) – 07:42 (5x5) 2:0 Шестаков (Сошников, Петухов) – 11:39 (5x5) 2:1 Дронов (Шабанов, Кадейкин) – 12:54 (5x4) 3:1 Муранов (Основин) – 15:25 (5x5) 3:2 Шабанов (Ткачёв, Кэмпфер) – 20:36 (4x4) 3:3 Робинсон (Глотов, Дронов) – 27:00 (5x5) 3:4 Блажиевский (Шабанов, Глотов) – 34:25 (5x5) 3:5 Светлаков (Дер-Аргучинцев, Кэмпфер) – 38:39 (5x4) 3:6 Шабанов (Кэмпфер) – 40:37 (5x5) 3:7 Ткачёв (Шабанов, Дронов) – 59:06 (5x4)
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
02 апреля 2025, среда. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 1
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Гоголев (Жуков) – 22:06 (5x5) 2:0 Бек (Мёрфи, Андреофф) – 34:51 (5x3) 2:1 Хмелевски (Ливо, Ремпал) – 57:52 (6x5)
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
02 апреля 2025, среда. 19:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 5
ОТ
Динамо М
Москва
1:0 Демидов (Кузнецов) – 01:45 (5x4) 1:1 Кудрявцев (Уил, Пакетт) – 11:44 (5x4) 1:2 Пакетт (Комтуа) – 15:25 (5x5) 1:3 Сергеев (Пыленков) – 18:39 (5x5) 2:3 Григоренко (Никишин) – 42:26 (5x5) 2:4 Пакетт – 53:59 (en) 3:4 Акользин (Григоренко, Хайруллин) – 55:03 (5x5) 4:4 Хайруллин – 56:39 (5x5) 4:5 Комтуа (Сикура, Пакетт) – 92:43 (5x5)
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
02 апреля 2025, среда. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
Локомотив
Ярославль
0:1 А. Радулов (Гернат, Паник) – 24:02 (5x4) 0:2 Паник (Фрейз, Алексеев) – 28:39 (5x4) 1:2 Фирстов (Летунов, Гончарук) – 57:30 (5x5)
Счёт в сериях 1/8 финала плей-офф КХЛ на сегодняшний день выглядит следующим образом:
Запад
«Локомотив» (1) — «Торпедо» (8). Счёт в серии: 4-0
«Динамо» Москва (2) — СКА (7). Счёт в серии: 3-1
«Спартак» (3) — «Северсталь» (6). Счёт в серии: 3-1
«Динамо» Минск (4) — ЦСКА (5). Счёт в серии: 2-2
Восток
«Трактор» (1) — «Адмирал» (8). Счёт в серии: 2-2
«Салават Юлаев» (2) — «Сибирь» (7). Счёт в серии: 2-2
«Металлург» (3) — «Авангард» (6). Счёт в серии: 1-3
«Автомобилист» (4) — «Ак Барс» (5). Счёт в серии: 2-2
Комментарии
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