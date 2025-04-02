Результаты матчей 1/8 финала плей-офф ВХЛ 2 апреля 2025 года
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Сегодня, 2 апреля, прошли четыре встречи плей-офф OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ — Кубка Чемпиона России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.
OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
02 апреля 2025, среда. 16:30 МСК
Челмет
Челябинск
Окончен
2 : 0
Молот
Пермь
1:0 Агламзянов (Удот) – 05:01 (5x5) 2:0 Почивалов (Юсупов, Кадышев) – 18:16 (5x3)
OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
02 апреля 2025, среда. 16:30 МСК
Горняк-УГМК
Верхняя Пышма
Окончен
12 : 1
ХК Норильск
Норильск
1:0 Валитов (Гордин) – 00:39 (5x5) 2:0 Журавлёв (Борисов, Овчинников) – 05:24 (5x5) 3:0 Журавлёв (Трофимов, Хремкин) – 07:34 (5x5) 4:0 Овчинников (Хремкин, Трофимов) – 09:42 (5x5) 5:0 Раздьяконов (Махрин, Ишимников) – 13:41 (5x5) 5:1 Горбунов (Голоднюк, Кириллов) – 21:02 (5x5) 6:1 Овчинников (Хремкин) – 22:57 (5x5) 7:1 Филяев (Гришаков, Зайцев) – 25:41 (5x4) 8:1 Алексеев – 27:05 (4x5) 9:1 Гордин (Зайцев) – 44:04 (5x5) 10:1 Раздьяконов (Алексеев) – 45:16 (5x5) 11:1 Гришаков (Филяев, Валитов) – 51:52 (5x4) 12:1 Луховской (Филяев) – 54:47 (5x5)
OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
02 апреля 2025, среда. 17:00 МСК
Югра
Ханты-Мансийск
Окончен
2 : 0
Рязань-ВДВ
Рязань
1:0 Шутов (Спиценко, Гончаров) – 17:22 (5x5) 2:0 Веряев – 58:45 (5x5)
OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
02 апреля 2025, среда. 19:00 МСК
Динамо СПб
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Буран
Воронеж
1:0 Бердюков (Сидляров) – 13:22 (5x4) 2:0 Артемьев (Бердюков, Казаковцев) – 39:45 (4x5)
Все пары 1/8 финала:
1. «Металлург» (Новокузнецк) — 16. «Магнитка» (Магнитогорск);
2. «Динамо» (Санкт-Петербург) — 15. «Буран» (Воронеж);
3. «Рубин» (Тюмень) — 14. «СКА-Нева» (Санкт-Петербург);
4. «Горняк-УГМК» (Верхняя Пышма) — 13. ХК «Норильск» (Норильск);
5. «Химик» (Воскресенск) — 12. «Зауралье» (Курган);
6. «Югра» (Ханты-Мансийск) — 11. «Рязань-ВДВ» (Рязань);
7. «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород) — 10. «Звезда» (Москва);
8. «Челмет» (Челябинск) — 9. «Молот» (Пермь).
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