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Результаты матчей 1/8 финала плей-офф МХЛ на 2 апреля 2025 года

Сегодня, 2 апреля, прошли четыре матча плей-офф OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.

Пары плей-офф МХЛ:

Восточная конференция

«Ирбис» (Казань) — «Кузнецкие Медведи» (Новокузнецк);

«Омские Ястребы» (Омск) — «Авто» (Екатеринбург);

«Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск) — «Стальные Лисы» (Магнитогорск);

«Чайка» (Нижний Новгород) — «Белые Медведи» (Челябинск).

Западная конференция

МХК «Спартак» (Москва) — «Динамо-Шинник» (Бобруйск);

«СКА-1946» (Санкт-Петербург) — «Красная Армия» (Москва);

«Локо» (Ярославль) — МХК «Динамо» (Москва);

«Академия Михайлова» (Тульская область) — МХК «Динамо СПб» (Санкт-Петербург).