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Результаты матчей 1/8 финала плей-офф МХЛ на 2 апреля 2025 года

Результаты матчей 1/8 финала плей-офф МХЛ на 2 апреля 2025 года
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Сегодня, 2 апреля, прошли четыре матча плей-офф OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.

OLIMPBET МХЛ – плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
02 апреля 2025, среда. 15:00 МСК
Мамонты Югры
Ханты-Мансийск
Окончен
1 : 0
Стальные Лисы
Магнитогорск
1:0 Пруцков (Попов, Гуревич) – 39:22 (5x4)    
OLIMPBET МХЛ – плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
02 апреля 2025, среда. 15:30 МСК
Омские Ястребы
Омск
Окончен
7 : 1
Авто
Екатеринбург
1:0 Власенко (Сыслов, Григорьев) – 17:01 (5x5)     2:0 Сысоев (Малов) – 18:43 (5x5)     3:0 Казанцев – 30:23 (5x5)     4:0 Ядыкин (Хворов) – 35:53 (5x4)     5:0 Сысоев – 45:50     6:0 Малов – 51:12 (5x5)     6:1 Щукин (Кайгородов, Исаев) – 55:11 (5x4)     7:1 Голоднюк – 56:30 (5x3)    
OLIMPBET МХЛ – плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
02 апреля 2025, среда. 18:00 МСК
Чайка
Нижний Новгород
Окончен
2 : 3
Белые Медведи
Челябинск
OLIMPBET МХЛ – плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
02 апреля 2025, среда. 18:30 МСК
Ирбис
Казань
Окончен
2 : 3
Б
Кузнецкие Медведи
Новокузнецк

Пары плей-офф МХЛ:

Восточная конференция

«Ирбис» (Казань) — «Кузнецкие Медведи» (Новокузнецк);
«Омские Ястребы» (Омск) — «Авто» (Екатеринбург);
«Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск) — «Стальные Лисы» (Магнитогорск);
«Чайка» (Нижний Новгород) — «Белые Медведи» (Челябинск).

Западная конференция

МХК «Спартак» (Москва) — «Динамо-Шинник» (Бобруйск);
«СКА-1946» (Санкт-Петербург) — «Красная Армия» (Москва);
«Локо» (Ярославль) — МХК «Динамо» (Москва);
«Академия Михайлова» (Тульская область) — МХК «Динамо СПб» (Санкт-Петербург).

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