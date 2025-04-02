Департамент судейства КХЛ дал разъяснение по отменённой шайбе СКА в овертайме четвёртого матча серии с московским «Динамо» (4:5 ОТ).
«На 74-й минуте матча после взятия ворот, произведённого игроком СКА Михаилом Воробьёвым №42, судья видеоповторов на арене инициировал просмотр на предмет блокировки вратаря «Динамо» Максима Моторыгина. В результате видеопросмотра определено – перед взятием ворот была блокировка вратаря, гола нет», — говорится в сообщении пресс-службы КХЛ.
Права на ВИДЕО принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Таким образом, счёт в серии стал 3-1 в пользу московского «Динамо». Пятый матч состоится в Москве 4 апреля. Встреча состоится на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» и начнётся в 19:00 мск.
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