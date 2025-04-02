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Департамент судейства КХЛ дал разъяснение по отменённой шайбе СКА в овертайме

Департамент судейства КХЛ дал разъяснение по отменённой шайбе СКА в овертайме
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Департамент судейства КХЛ дал разъяснение по отменённой шайбе СКА в овертайме четвёртого матча серии с московским «Динамо» (4:5 ОТ).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
02 апреля 2025, среда. 19:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 5
ОТ
Динамо М
Москва
1:0 Демидов (Кузнецов) – 01:45 (5x4)     1:1 Кудрявцев (Уил, Пакетт) – 11:44 (5x4)     1:2 Пакетт (Комтуа) – 15:25 (5x5)     1:3 Сергеев (Пыленков) – 18:39 (5x5)     2:3 Григоренко (Никишин) – 42:26 (5x5)     2:4 Пакетт – 53:59 (en)     3:4 Акользин (Григоренко, Хайруллин) – 55:03 (5x5)     4:4 Хайруллин – 56:39 (5x5)     4:5 Комтуа (Сикура, Пакетт) – 92:43 (5x5)    

«На 74-й минуте матча после взятия ворот, произведённого игроком СКА Михаилом Воробьёвым №42, судья видеоповторов на арене инициировал просмотр на предмет блокировки вратаря «Динамо» Максима Моторыгина. В результате видеопросмотра определено – перед взятием ворот была блокировка вратаря, гола нет», — говорится в сообщении пресс-службы КХЛ.

Права на ВИДЕО принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Таким образом, счёт в серии стал 3-1 в пользу московского «Динамо». Пятый матч состоится в Москве 4 апреля. Встреча состоится на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» и начнётся в 19:00 мск.

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